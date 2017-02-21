عواصم - خديجة حمودة ووكالات

نجا فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، المعترف بها دوليا، من إطلاق نار استهدف موكبه في العاصمة طرابلس.



وقال عضو في المجلس الرئاسي: إن موكب السراج تعرض لإطلاق نار أثناء مروره بالقرب من قصور الضيافة التي تسيطر عليها قوات موالية لحكومة الإنقاذ.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن موكب السراج ضم عبد الرحمان السويحلي، رئيس مجلس الدولة، ونجمي الناكوع قائد الحرس الرئاسي.وأشار إلى أن «رجلين من الحرس الشخصي لرئيس مجلس الدولة أصيبا بجروح» جراء إطلاق النار، دون أن يذكر مدى خطورة إصابتهما.



وأوضح أن الموكب الرئاسي للسراج، الذي كان متجها لحضور مراسم رسمية (لم يحددها)، مرت بالقرب منه سيارتان، فقام أحد المسلحين في السيارة الأولى بإطلاق النار على الموكب تلاه إطلاق نار من السيارة الثانية، زاعما أن المسلحين يتبعون حكومة الإنقاذ.

وفي إطار الجهود التي تبذلها دول الجوار الليبي لنزع فتيل الأزمة الليبية التي تشهدها ليبيا منذ أكثر من عامين، وقع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر على إعلان تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا.



وشدد البيان المشترك على رفض أي حل عسكري للأزمة الليبية وأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا باعتبار أن التسوية لن تكون إلا بين الليبيين أنفسهم.