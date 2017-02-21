تظاهر مئات من العلماء والناشطين البيئيين، أمس الأول، في بوسطن ضد الرئيس الاميركي دونالد ترامب وإدارته التي يرون فيها تهديدا خطيرا على قطاع العلوم والبحوث.

هؤلاء العلماء الذين ارتدى بعضهم سترات مختبر بيضاء، دعوا خصوصا الرئيس الاميركي وادارته الى الاقرار بواقع التغير المناخي ومواصلة السياسات الداعمة للبيئة.

ونفذ العلماء تجمعهم قرب قصر هاينز للمؤتمرات، حيث موقع المؤتمر السنوي للاتحاد الاميركي للتقدم العلمي (ايه ايه ايه اس)، وهي اكبر جمعية عالمية للعلوم العامة وتعرف خصوصا بنشرها مجلة «ساينس» العريقة.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها «اعيدوا ذكاء اميركا» في عبارة مستوحاة من شعار حملة ترامب «اعيدوا عظمة اميركا»، وايضا «العلم مهم» و«العلماء الباحثون عن الحقيقة ينقذون العالم».

وندد البعض بتعيين ترامب لسكوت برويت رئيسا لوكالة حماية البيئة (اي بي ايه) نظرا الى مواقفه المشككة بالتغير المناخي.

وسبق لبرويت ان تقدم بأربع عشرة دعوى قضائية ضد قرارات للوكالة عندما كان وزيرا للعدل في ولاية اوكلاهوما.

ودعا مسؤولون في المجتمع العلمي الى تنظيم مسيرات كبرى في ابريل في المدن الاميركية على شاكلة التظاهرات الحاشدة التي اقامتها نساء في 21 يناير غداة تنصيب ترامب.

وخلافا للعادة فإن المؤتمر السنوي للاتحاد في بوسطن أمس اخذ طابعا سياسيا، حيث تم تنظيم حلقة نقاشية تحت عنوان «الدفاع عن العلوم وكرامة العلم في عهد ترامب».

وكان العلماء يقدمون في المؤتمر السنوي للاتحاد أوراقا بحثية، ويديرون مناقشات عادية بشأن اكتشافاتهم.

لكن ظلال الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب فرضت نفسها على مركز مؤتمرات بوسطن، حيث تم عقد المؤتمر.

ومنذ أول يناير الماضي انضم إلى الاتحاد 9000 عضو جديد وهو رقم قياسي بالنسبة لعدد المنضمين إليه خلال شهر واحد بحسب بياناته.

ويشعر العلماء بقلق شديد، في ظل رفض «ترامب» لما يقوله العلماء عن ظاهرة التغير المناخي ووصفه لها بأنها «خدعة»، وكيف أنه في أفضل الأحوال يتجاهل العلم وفي أسوأها يرفضه تماما.

ليس هذا فحسب، بل إن جهود ترامب الرامية إلى منع مواطني عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، من دخول الولايات المتحدة، يمكن أن تضر بالمجتمع العلمي الأميركي بشدة.

ويشعر الكثيرون من العلماء بالغضب وبالقلق في الوقت نفسه على حرية أبحاثهم وتمويلها واحتمالات تعرضها لقيود شديدة.

وقالت باربارا شال، رئيسة الجمعية، في كلمتها في افتتاح المؤتمر السنوي للاتحاد، إن الكثير من القرارات التي اتخذها ترامب بالفعل «مقلقة بشدة» للكثيرين من العلماء.

وأشارت إلى الأمر التنفيذي الذي أصدره بشأن الهجرة وتأشيرة دخول الولايات المتحدة باعتباره تهديدا للممارسة العلمية، وسيسبب ضررا طويل المدى للاقتصاد العالمي ولصحة المواطنين الأميركيين.

وقالت شال: «في هذا المثال يشعر الكثيرون منا بأهمية الحديث عن الموضوع.. ليس باعتبارنا أفرادا لكل منا أجندته السياسية، رغم أن لكل

منا أراؤه السياسية، وإنما كعلماء ندافع عن السياسات التي تعزز العلم».

وللوصول إلى هذه الغاية، وزع الاتحاد الأميركي لتطوير العلوم حوالي خمسة آلاف دبوس على حوالي 10 آلاف شخص من حوالي 60 دولة يشاركون في أكبر تجمع للعلماء في العالم تحمل عبارة «اسأل عن الدليل».

وحث «جون هولدرن» الذي عمل في وقت سابق كمستشار علمي للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، زملاءه من العلماء، لاستقدام اثنين من أصدقائهم من غير العلماء.

وقال من المهم إظهار أن العلماء والباحثين أشخاص عاديون يعيشون على الأرض وبين الناس وليسوا «نخبة» تعيش في أبراج عاجية كما يقول «ترامب» عنهم على سبيل الازدراء.

وفي الحديث للمشاركين في المؤتمر السنوي للاتحاد الأميركي لتطوير العلوم كانت قضية كيفية معارضة ومقاومة الإدارة الأميركية الجديدة

واضحة تماما.

وكتب أحد المحررين العلميين معلقا على المؤتمر بالقول «لو كتبت كلمة مقاومة في تغطية مثل هذا الحدث في العام الماضي، لكان الجميع قد اعتقدوا أنني اتحدث عن البكتيريا».

وأضاف أن مؤتمر العام الحالي شهد تكرار عبارة «الآن وأكثر من أي وقت مضى» على ألسنة المتحدثين عن الحاجة إلى الدفاع عن العلم.



وكتب محرر علمي آخر يقول «هذا اليوم غير كل شيء» في إشارة إلى يوم انتخاب دونالد ترامب.

لكن لا يمكن القول إن كل عالم «كائن مرتاح» مثل ألبرت أينشتاين عندما يتحدث في الفضاء العام، بحسب ناعومي أوريسكيس الباحثة في شؤون البيئة في جامعة هارفارد الأميركية.