عدن - إياد احمد ووكالات

يبدأ المبعوث الأممي الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خلال الأيام القادمة، جولة جديدة لاستئناف مباحثات السلام هناك.

وقالت مصادر مقربة من مكتب المبعوث الأممي، لـ «الأناضول» إن ولد الشيخ، سيبدأ جولة في المنطقة، تشمل السعودية، وسلطنة عمان، اضافة الى عدن وصنعاء للقاء طرفي الأزمة وأبرز اللاعبين الإقليميين في الملف اليمني.

وذكرت المصادر أن الجولة الجديدة، جاءت بتكليف من اللجنة الدولية حول اليمن، التي اجتمعت في ألمانيا الخميس الماضي، والتي أصبحت سلطنة عمان عضوا رسميا بها، بجانب أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات.

ميدانيا، استهدفت طائرات التحالف العربي معسكرات ومواقع لميليشيات الحوثي وصالح في العاصمة صنعاء بغارات هي الأعنف.

وقالت مصادر محلية لـ«الأنباء» ان الغارات استهدفت مخازن أسلحة ضخمة في مستودعات كلية الدفاع والطيران الحربية بمنطقة عصر غرب صنعاء وفجرتها بالكامل واستمر تفجير الأسلحة والمتفجرات حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول.

وفي سياق متصل، قالت مصادر ميدانية لـ«الأنباء» ان طيران التحالف جدد غاراته على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي وصالح في منطقة «يختل» على أطراف المخا باتجاه محافظة الحديدة غرب اليمن وكبدت الغارات الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات» وذلك بالتزامن مع استمرار المعارك بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، وبين ميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى في منطقة «جبل النار» شرق مدينة المخا.

وفي جبهات الحدود تواصلت المعارك العنيفة بين القوات السعودية المشتركة والميليشيات على الشريط الحدودي بين إمارة نجران، ومديرية كتاف بمحافظة صعدة بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي مكثف على تحركات للميليشيات على طول الشريط الحدودي وتمشيط واسع لمقاتلات الأباتشي.

وأكدت مصادر عسكرية لـ«الأنباء» مقتل نجل شقيق زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي مع 7 من مرافقيه في عملية نوعية نفذتها القوات السعودية المشتركة بالتنسيق مع المخابرات العسكرية اليمنية وقوات التحالف العربي قبالة منطقة جازان السعودية.

من جانب آخر، ناشدت مؤسسة «وثاق» المحلية المعنية بحقوق الإنسان ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية ومساعد الأمين العام والمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ التدخل العاجل لإنقاذ أهالي منطقة «بلاد الوافي» بمديرية جبل حبشي محافظة تعز من جرائم إبادة جماعية ومجازر تمارسها مليشيات الحوثي وصالح بحق أبناء المنطقة بعد تهجيرها أمس الاول الأحد عشرات الأسر بالقوة وتفجير 7 منازل وإحراق 14 آخرين.

وقالت المؤسسة في بيان «ان ميليشيات الحوثي وصالح تمارس مجازر وجرائم إبادة جماعية بحق أهالي المنطقة منها القتل والقنص الممنهج دون تفريق لطفل أو امرأة والحصار وتدمير المنازل وإحراق الممتلكات والتهجير القسري لأكثر من ثلثي سكان المنطقة حتى الآن، في جرائم ضد الإنسانية وانتهاكا خارقا لحقوق الإنسان».

وطالبت المنظمات الدولية بالقيام بمسؤولياتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن وخصوصا في محافظة تعز، ودعت المنظمات الإغاثية للقيام بواجبها لإيواء النازحين وتقديم المعونات الإيوائية والغذائية للنازحين من أبناء القرية الذين يباتون في العراء دون مأوى.

وفي سياق انتهاكات الميليشيات، أكدت مصادر حقوقية اختطاف مليشيات الحوثي وصالح 12 موظفا من العاملين في المجال الإغاثة تابعين للمجلس النرويجي للاجئين في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت المصادر «ان الميليشيات داهمت مكتب المنظمة في مديرية الحالي بمحافظة الحديدة واختطفت العاملين فيه إلى جهة غير معروفة».