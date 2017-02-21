قال مسؤولون استراليون اليوم الثلاثاء، إن خمسة أشخاص هم جميع من كانوا على متن طائرة صغيرة تحطمت بعد اصطدامها بمركز تجاري قرب مطار اسيندون في مدينة ملبورن الأسترالية، قد لقوا حتفهم.

وقال مفوض الشرطة ستيفن لين للصحفيين في ملبورن "كان هناك خمسة أشخاص على متن الطائرة ويبدو أنه لم ينج أحد جراء التحطم"، مضيفا أن الطائرة تعرضت "لعطل كارثي في المحرك".

وأضاف لين أن الشرطة لا تستطيع في هذه المرحلة سوى القول أنه لا توجد أي وفيات مؤكدة أخرى غير من كانوا على متن الطائرة نفسها.

وتابع "بالنظر إلى كرة النار، من حسن الحظ بشكل لا يصدق أنه لم يكن هناك أحد خلف تلك المتاجر أو في أماكن توقف السيارات بتلك المتاجر، ولم يصب أحد".

ووصف رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانيال أندروز حادث التحطم بأنه أسوأ حادث طيران تشهده الولاية منذ 30 عاما.