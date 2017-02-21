قالت السلطات الماليزية اليوم الثلاثاء، إنها لم تحدد بعد سبب مقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية وما تزال في حاجة للتحقق من هويته حيث لم يتقدم أي من أقاربه للتعرف عليه.

وقُتل كيم جونج نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في مطار كوالالمبور في الأسبوع الماضي. وقال نائب رئيس الوزراء الماليزي في وقت سابق إن الضحية هو كيم جونج أون برغم أنه لم يتم تأكيد هوية الضحية رسميا.

وقال د. نورعبد الله المدير العام بوزارة الصحة الماليزية للصحفيين "لم نتحقق بعد من سبب الوفاة وهوية الضحية."

وقال مسؤولون من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إنهم يعتقدون أن عملاء لكوريا الشمالية اغتالوا كيم جونج نام الذي كان يعيش في إقليم مكاو الصيني تحت حماية بكين.