أعلن النادي العلمي الكويتي نجاحه في تصوير مذنب "هوندا ماركوس باجيصاكوف" ، حيث تمكن مدير إدارة الفلك والفضاء بالنادي بدر حمود العميرة من التقاط صوراً للمذنب من صحراء الوفرة بسماء الكويت.

وفي تصريح صحافي بهذا الخصوص، قـال مديــر إدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي بـدر العميرة، أنه تمكن من التقاط صوراً للمذنب من صحراء الوفرة خلال الساعات الأولى من الصباح بالرغم من الظروف الفلكية كأكتمال البدر الذي أضاء السماء، موضحاً ان ارتفاع المذنب بلغ حوالي (40) درجة قوسية فوق الأفق الشرقي.

وأضاف أن هذا المذنب من المذنبات النشطة قصيرة الدورة، تم اكتشافه آواخر عام 1948 من قبل العالم الفلكي الياباني مينورو هوندا، واستمرت متابعته ودراسته من قبل العالمان الفلكيان السلوفاكيان ماركوس وباجيصاكوف.

وذكر ان "مذنب هوندا ماركوس باجيصاكوف" له مدار بيضاوي قصير حيث يكمل دورة كاملة كل 11 عام تقريباً في مداره، ويمر بالقرب من الأرض مرة كل (5.26) سنة، ويقدر قطر نواة المذنب بحوالي (1.6) كم، ويتحرك بسرعة (2.25) مليون كم في اليوم الواحد .

ولفت إلى ان المذنب في طريقة للابتعاد عن الأرض، وسيستغرق حوالى خمس سنوات ليعود إلى الجزء الداخلي لنظامنا الشمسي، مضيفاً انه نجح في تصوير المذنب في أقرب نقطة له من الأرض حيث كان على مسافة حوالى (12.5) مليون كم تقريباً، وكان في أقصى لمعانه (+7) تقريباً، مشيراً إلى أنه يتميز بلونه المائل للون الأخضر بسبب تأين الغازات الموجودة على سطحه من حرارة الشمس.