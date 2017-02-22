وزراء إسرائيليون يطالبون بالعفو عنه

اصدرت محكمة عسكرية تابعة للاحتلال الاسرائيلي امس حكمها على الجندي الاسرائيلي ايلور عزريا الذي أجهز على فلسطيني جريح في الضفة الغربية المحتلة بالسجن 18 شهرا.

وصدر الحكم على الجندي لادانته بالقتل غير العمد بعد ان قتل عبدالفتاح الشريف برصاصة في الرأس في 24 مارس 2016 في مدينة الخليل بينما كان ممددا على الارض ومصابا بجروح خطرة اثر الزعم بتنفيذه هجوما بسكين على جنود اسرائيليين من دون ان يشكل خطرا ظاهرا.

وطالب المدعي العسكري نداف وايزمان خلال جلسة بعقوبة سجن مناسبة للمتهم الذي مازال يمثل ببزته العسكرية محاطا باقربائه ووالدته، وقال «يجب ان لا تقل عن ثلاثة اعوام والا تتجاوز خمسة اعوام».

لكن هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة اعتبرت «ان مثل هذه العقوبة ستكون قاسية جدا».

وقالت القاضية العسكرية مايا هيلر «ان الحكم هو 18 شهرا بالسجن الفعلي، وان عوامل تخفيف الحكم التي اخذناها في عين الاعتبار هي التي لحق بعائلته، وحقيقة انه كان في منطقة معادية عندما وقع الحادث»، مضيفة انه «على الرغم من ذلك، لم يبد اي ندم على أفعاله».

وتقول وسائل الاعلام ان السرجنت البالغ من العمر 21 عاما هو اول جندي اسرائيلي يدان بمثل هذه التهمة منذ 2005.

وعند صدور الحكم لم تظهر عائلته اي مشاعر عاطفية، وقامت بانشاد النشيد الوطني الاسرائيلي «هتكفاه» (الامل).

في المقابل، شكل الحكم خيبة أمل لعائلة القتيل الذي قال والده يسري الشريف للصحافيين في مدينة الخليل بتأثر بعد النطق بالحكم «سنة ونصف! هذه مهزلة (...) لو قام أحد منا بقتل حيوان لقاموا بحبسه لفترة لا يعلمها الا الله وقاموا بتدفيعه غرامات. انهم يسخرون منا».

واضاف «(هذه) ليست محاكمة عادلة ولا غيره. هذه مجرد مسرحية لاسكات الناس والعائلة. ماذا يعني عام ونصف؟ لقد أنهاها في القاعدة (العسكرية التي يحتجز بها)».

واضاف «هل كان (ابني) حيوانا ليقتله (عزريا) بهذه الطريقة الوحشية؟ لم يكن حيوانا بل انسان مثله تماما».

من جانبه، قال محامي الجندي انه سيستأنف الحكم.

وقال وزير التعليم من البيت اليهودي نفتالي بينيت ان «امن مواطني إسرائيل يستوجب إصدار عفو عن عزريا»، كما دعت ايضا وزيرة الثقافة ميري ريجيف الى العفو عن الجندي.

من جهتها، قارنت المحامية الاسرائيلية التقدمية ليئا تسيمل بين الحكم الصادر بحق الجندي وذات الصادر بحق الفتى الفلسطيني عبد دويات (17 عاما) من بلدة صور باهر في القدس الشرقية المحتلة، وقالت «حكم على عبد دويات الذي ألقى حجرا على سيارة إسرائيلية فتسبب ذلك بحادث أدى إلى مقتل سائقها بالسجن الفعلي 18 عاما، لادانته بالقتل غير العمد».

في غضون ذلك، قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طارق رشماوي ان «الحكومة الفلسطينية ترى هذا الحكم المخفف على الجندي القاتل بمنزلة منح الضوء الاخضر لجنود الاحتلال لمواصلة جرائمهم بحق شعبنا».