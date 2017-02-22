عيّن رئيس أذربيجان إلهام علييف، زوجته «ميهريبان علييف» النائب الاول له.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الأذرية امس، أن علييف عيّن زوجته نائبا له بموجب صلاحيات واردة في دستور البلاد.

وكانت أذربيجان أجرت تعديلات دستورية في استفتاء 26 سبتمبر 2016، تقــرر بموجبــهــا استحــداث منصبــي «نائب الرئيس الأول»، و«نواب الرئيس»، وذلــك بعــد موافقــــة 86.6% من المشــاركين فــي الاستفتـــاء.

ووفقا للتعديلات الجديدة، وسعت صلاحيات الرئيس بصورة كبيرة، ومن بين هذه الصلاحيات قدرته على حل البرلمان إذا ما رغب في ذلك، كما أعطي صلاحية تعيين وعزل نائبه الأول ونوابه.

ووفقا لما نقله موقع «روسيا اليوم»، فإن دستور أذربيجان ينص على أن النائب الأول يتحمل المسؤولية وتؤول إليه صلاحيات رئيس الجمهورية في حال تعذر قيامه بمهامه الرسمية.