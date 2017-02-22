تم إخلاء 11 مركزا يهوديا أول من امس تلقت إنذارات بوجود قنابل في آخر موجة من سلسلة حوادث من هذا النوع تكررت منذ وصول الرئيس دونالد ترامب الى البيت الأبيض قبل شهر، بحسب ما أعلنت منظمات يهودية والسلطات الأميركية.

وقالت رابطة المنظمات اليهودية لأميركا الشمالية ان هذه التهديدات التي وجهت عبر اتصالات هاتفية مع 11 مركزا في مواقع مختلفة، ترفع الى 69 عدد هذه الحوادث التي سجلت في 54 مركزا لليهود في 27 ولاية أميركية ومقاطعة كندية واحدة منذ بداية العام.

لكن كل الانذارات التي أطلقت اول من امس و3 أيام أخرى - 09 و18 و31 يناير - كانت كاذبة، كما قالت الرابطة التي أوضحت أن الوضع عاد الى طبيعته بسرعة الى كل المراكز التي تلقت اتصالات، وفتح مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) ووزارة العدل الاميركية تحقيقات في هذه الحوادث.