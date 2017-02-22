أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية الانقلابية امس مقتل أحد قياداتها بمحافظة تعز اليمنية بغارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي.

ونقلت وكالة الأنباء «سبأ» الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن مصدر محلي قوله، إن «مدير عام مديرية مقبنة بمحافظة تعز (275 كم جنوب صنعاء) محمد هائل سنان، قتل في غارة لطيران (التحالف العربي) شرق مدينة المخا».

وأشار المصدر إلى أن الغارة استهدفت السيارة التي كان يستقلها سنان برفقة ابن عمه رياض مهيوب سنان في الطريق الرئيسي الرابط بين البرح والمخا ما أدى إلى مقتلهما.

الى ذلك، نفذ المئات من موظفي وزارة المالية اليمنية ومصلحتي الجمارك والضرائب وقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة، وسط إجراءات أمنية مشددة للمطالبة بدفع رواتبهم المتوقفة منذ سبتمبر الماضي.

ونقلت قناة «العربية الحدث» امس عن مصادر يمنية محلية قولها إن شرطة الأمن المركزي ومسلحين بلباس مدني من ميليشيات الحوثي طوقوا المحتجين وأغلقوا بالعربات المسلحة الشوارع المؤدية إلى وزارة المالية وأجبروا المحتجين على إنهاء الاعتصام بعد ساعات.