تبنى فصيل (جماعة الاحرار) المسلح المنشق عن حركة طالبان باكستان امس مقتل ستة اشخاص واصابة 20 آخرين في تفجيرات انتحارية استهدفت محكمة في مقاطعة (تشارسادا).

وقال المسؤول في شرطة المقاطعة سهيل خالد ان ثلاثة انتحاريين حاولوا اختراق حرم المحكمة من البوابة الرئيسية وفتحوا نيران أسلحتهم بشكل عشوائي وألقوا قنابل يدوية ما أدى الى اطلاق نار مضاد من جانب قوات الشرطة المحيطة بالمحكمة لتأمينها.

وأضاف ان التفجيرات وقعت بمدخل المحكمة وقتل خلالها الانتحاريون الثلاثة.

من جانبه، أكد المسؤول الإداري في المقاطعة ناظم فهاد رياض ان ستة اشخاص قتلوا في الهجوم من بينهم محام فيما أصيب 20 آخرون.

وأضاف ان قوات الامن فرضت طوقا امنيا على موقع الهجوم وفتحت تحقيقا كما جرى نقل الضحايا والمصابين الى المستشفيات القريبة.

من جانبه، أشاد رئيس اركان الجيش الباكستاني جاويد قمر باجوا بالرد السريع لقوات أمن المحكمة والذي ساهم في تقليص عدد الخسائر في الأرواح.

وادان رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف الهجوم، مؤكدا ان باكستان «امة قوية لن يحبطها هذا النوع من الهجمات».

واضاف ان «حكومتنا ستواصل مكافحة العناصر الارهابيين وسننتصر».