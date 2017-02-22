أفاد مصدر عسكري يمني، اليوم الأربعاء، أن اللواء أحمد سيف اليافعي، نائب رئيس هئية الأركان في الجيش الموالي للحكومة، قتل إثر مواجهات مع الحوثيين، جنوب غربي البلاد.

وقال المصدر لوكالة الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن اللواء اليافعي قتل إثر مشاركته في مواجهات مع الحوثيين بأطراف مديرية المخا الساحلية القريبة من الممر الدولي البحري باب المندب، والتابعة إداريا لمحافظة تعز، ذات الكثافة السكانية العالية.

وأضاف في تصريح مقتضب، أن المواجهات ، لا زالت دائرة بأطراف المخا بين القوات الحكومية المسنودة بطيران التحالف العربي من جهة ، والحوثيين والقوات الموالية لهم من جهة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ولم يصدر حتى الساعة (07:00 تغ) أي بيان رسمي من قبل الجيش اليمني حول مقتل اليافعي.

وكانت القوات الحكومية قد سيطرت قبل أيام على مدينة المخا بمساندة من قوات التحالف العربي، في حين واصلت التقدم لتحرير كامل المديرية من الحوثيين المسيطرين عليها منذ قرابة عامين.

ومنذ فجر السبت 7 يناير الماضي، تشن القوات الحكومية اليمنية، عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الرمح الذهبي" مستهدفة مواقع الحوثيين وقوات صالح، على طول الساحل الغربي الممتد من عدن "جنوباً" إلى المخا في محافظة تعز، "غرباً"، وبإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي.