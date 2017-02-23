قال متحدث باسم الشرطة في غامبيا إنه تم القاء القبض على الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات ونائبه، وذلك في إطار محاولة الرئيس اداما باروا إعادة إرساء الديموقراطية في البلاد.

وقال المتحدث فوداي كونتا إنه جرى احتجاز رئيس الوكالة السابق يانكوبا بادجي ومدير العمليات شيخ عمر جينج، وجار التحقيق معهما للاشتباه في إساءتهما لاستخدام السلطة.

وكان بادجي قد تولى منصب رئيس وكالة الاستخبارات عام 2013، وتولى جينج منصب نائبه، وخلال ذلك الوقت، نفذت الوكالة عمليات اختطاف واعتقال قسري وتعذيب وقتل واغتصاب، بحسب نشطاء دوليين حقوقيين.