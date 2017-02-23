قال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب لديه «احترام صحي» لحرية الصحافة، رغم إدانته لوسائل الإعلام ووصفها بأنها «عدو الشعب الأميركي».

ونقلت صحيفة «ذا هيل» الأميركية عن سبايسر قوله امس ان ترامب «لديه احترام عميق للتعديل الأول (في الدستور)... ولديه احترام صحي للصحافة»، غير أن المتحدث باسم البيت الأبيض تابع بقوله إن ترامب مستاء من التغطية الإعلامية لإدارته.

وتأتي تصريحات سبايسر بعد أن صعد ترامب من هجومه على وسائل الإعلام، مما أثار مخاوف من أن يشن ترامب حملة محتملة على وسائل الإعلام التي تغطي إدارته.