في تصعيد جديد للأزمة الديبلوماسية مع كوريا الشمالية، أعلنت ماليزيا امس أن المحققين في قضية اغتيال كيم جونغ ـ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، أرسلوا طلب استدعاء لملحق ديبلوماسي في سفارة بيونغ يانغ لدى كوالالمبور لاستجوابه.

وتشتبه الشرطة الماليزية بتورط خمسة كوريين شماليين في قتل جونغ ـ نام في 13 الجاري بمطار كوالالمبور الدولي مسموما على الارجح، وتسعى إلى التحقيق مع ثلاثة آخرين، بينهم ملحق ديبلوماسي في سفارة بيونغ يانغ في العاصمة الماليزية ويدعى هيونغ كوانغ سونغ، وآخر يعمل لشركة طيران كورية شمالية ويدعى كيم أوك ـ إيل، بحسب ما أعلن قائد الشرطة الوطنية الماليزية خالد أبوبكر.

وقال أبوبكر «لقد أرسلنا إلى السفير للحصول على إذن بمقابلة الشخصين. ونأمل أن السفارة الكورية الشمالية ستتعاون معنا وتسمح لنا بالاستماع إليهما سريعا. وإلا، فسنجبرهما على الحضور إلينا».

وعند سؤاله ان كان المشتبه بهم الكوريون الشماليون الخمسة خططوا للهجوم، أبدى أبوبكر اعتقاده أنهم «متورطون إلى حد بعيد».

وأكد أن أربعة من المشتبه بهم غادروا إلى بيونغ يانغ يوم تنفيذ العملية فيما اعتقلت السلطات الخامس.

واشار الى أن الشرطة الماليزية رفضت مقترحات من قبل كوريا الشمالية بإجراء تحقيق مشترك في مقتل كيم جونغ ـ نام، وقال «هذا في دائرة اختصاصنا ولا يدخل في اختصاصهم».

واوضح قائد الشرطة الماليزية أن المشتبه بهما في تنفيذ الاغتيال، الفيتنامية دوان تي هيوونغ (28 عاما) والاندونيسية ستي عائشة (25 عاما)، تم تدريبهما في كوالالمبور على طريقة مسح قطعة القماش على وجه الضحية، نافيا ادعاءات المشتبه فيهما أنهما اعتقدتا أن الاعتداء كان مجرد مزحة لبرنامج تلفزيوني، قائلا «بالطبع كانتا تعلمان» أنها عملية اغتيال.

لكن سفير كوريا الشمالية كانغ شول دعا في المقابل ماليزيا الى الافراج عن المرأتين وكذلك عن المشتبه به الكوري الشمالي.