قال يوري يوشاكوف المسؤول في الرئاسة الروسية إن موسكو وواشنطن لا تجريان حاليا محادثات بشأن مواعيد محتملة لأول اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب.

وقال يوشاكوف في إفادة صحافية امس «لم يتم بحث مواعيد محددة لمثل هذا الاجتماع على الإطلاق».

وأضاف أن الرئيس السلوفيني بوروت باهور أشار إلى استعداده لاستضافة الاجتماع الثنائي إلا أن روسيا والولايات المتحدة لم تناقشا هذا الاحتمال. واشار يوشاكوف أيضا إلى ان بوتين يعتزم المشاركة في اجتماع لقادة مجموعة العشرين في ألمانيا في يوليو المقبل.

إلى ذلك، أعربت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا عن استغرابها بشأن تسريبات وسائل الإعلام حول التحقيق في أسباب وفاة الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين وحثت واشنطن على تقديم هذه المعلومات عبر القنوات الرسمية.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحافي نقلته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية امس «نحن في حيرة أمام ما سمعناه من تسريبات في وسائل إعلام أميركية عن التحقيق في أسباب وفاة مندوب روسيا ونحن نعتبر أن هذه المعلومات يجب ان تسلم للجانب الروسي قبل كل شيء عبر القنوات الرسمية لإخطار عائلته وأقاربه، بنتائج الفحص».

وأشارت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية إلى أن موسكو «تنطلق من مبدأ أن الجانب الأميركي سيلتزم بالتزاماته تماما» معولة بألا تتكرر هذه الأمور، مضيفة «لن نعلم أكثر عن مثل هذه الأمور من خلال تسريبات وسائل الإعلام بالطبع سنعلمكم بالمعلومات الرسمية التي تردنا».