بدأت القوات العراقية، صباح اليوم الخميس، اقتحام مطار الموصل شمالي البلاد، وفق مصدر عسكري.

وقال جبار حسن، ضابط برتبة نقيب في الجيش إن "قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع (بوزارة الداخلية) بدأت اقتحام مطار الموصل الواقع في الجانب الغربي للمدينة تحت غطاء جوي من التحالف الدولي وسلاح الجو العراقي".

وأضاف حسن أن "المئات من العربات المدرعة تتقدم نحو الطريق المؤدي إلى المطار الذي يبعد نحو ألفي كلم عن مركز المطار".

وأشار إلى أن "عملية الاقتحام يشرف عليها قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت".

وأمس الأربعاء، قالت قيادة العمليات المشتركة (تابعة للجيش) إن تحرير مطار الموصل يعّد هدفا استراتيجيا لقواتها كونه سيستخدم كقاعدة انطلاق لاستكمال مراحل استعادة المدينة من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي.