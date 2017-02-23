أطلقت الأمم المتحدة اليوم الخميس، جولة محادثات سلام سورية في جنيف، حيث التقى المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا ممثلين عن حكومة الرئيس بشار الأسد.

وكان بشار الجعفري مندوب سورية في الأمم المتحدة قد وصل إلى مكاتب الأمم المتحدة في جنيف ومعه فريق مصغر، وليس وفدا موسعا.

وتعد هذه أول مفاوضات سياسية تعقد بين الحكومة السورية والمعارضة منذ نيسان/أبريل من العام الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي دي ميستورا في وقت لاحق اليوم بممثلين عن المعارضة. ويتطلع الديبلوماسي الأممي المحنك إلى أن يبحث الطرفان تشكيل حكومة

انتقالية موسعة ودستور جديد وانتخابات.

وكان دي ميستورا قال أمس إنه لا يتوقع انفراجة في هذه المحادثات.