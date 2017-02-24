استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة امس، الرئيس الصومالي الجديد محمد عبدالله فرماجو.

وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس» في بيان أن الملك سلمان والرئيس فرماجو، عقدا جلسة مباحثات رسمية بحثا خلالها مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الأحداث في المنطقة. وقد أجريت للرئيس الصومالي، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم تم استعرض حرس الشرف.

وكان فرماجو، قد وصل المملكة في وقت سابق امس، في أول زيارة خارجية له منذ توليه مهام المنصب.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية إن فرماجو ترأس وفدا رفيع المستوى يضم وزراء وأعضاء في البرلمان الفيدرالي، بالإضافة إلى قائد قوات الشرطة الوطنية اللواء محمد شيخ حسن حامود.

وكان فرماجو قد تلقى اتصالا هاتفيا من خادم الحرمين الشريفين الأسبوع الماضي، هنأه فيه على انتخابه رئيسا للصومال.

من جهة أخرى أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، التزام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بكل ما يسهم في أمن وسلامة المواطنين وحماية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الأمن الإلكتروني جزء رئيسي من هذا الالتزام.

وقال الأمير محمد بن نايف في كلمته التي ألقاها عقب افتتاحه مساء امس الأول لمركز الأمن الإلكتروني لمواجهة التهديدات الإلكترونية:«إن وزارة الداخلية أخذت زمام المبادرة في إنشاء مركز الأمن الإلكتروني انطلاقا من واجبها الوطني الأمني»، بحسب بيان بثته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس).

ولفت الى أن «المركز سيكون بمشيئة الله المرجع التقني بالمملكة فيما يتعلق بعمليات الدراية الأمنية ومشاركة المعلومات المتعلقة بالمخاطر والتهديدات الإلكترونية والاستجابة ومعالجة الحوادث الإلكترونية على المستوى الوطني».

ويأتي افتتاح مقر المركز دعما لأنشطته، حيث يمارس عمله منذ فترة، بعد تزايد تعرض المملكة للهجمات الإلكترونية خلال الفترة الماضية.

وقد شهد الافتتاح الذي رعاه الأمير محمد بن نايف عرضا لفيلم وثائقي عن المركز وعددا من الكلمات التي ألقيت بهذه المناسبة.