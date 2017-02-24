عدن ـ إياد احمد

واصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مدعومة بقوات التحالف العربي انتصاراتها غرب اليمن وحققت تقدما كبيرا باتجاه معسكر خالد بن الوليد غرب مدينة تعز.

وقالت مصادر عسكرية وأخرى ميدانية لـ «الأنباء» ان قوات الشرعية تمكنت من تحرير جبل النار الاستراتيجي ومنطقة «يختل» شمال المخا، مشيرة إلى أن أهمية هذا الجبل كونه يطل على معسكر خالد ويؤمن مواقع الجيش على طريق المخا.

وأكدت المصادر مقتل أكثر من 30 مسلحا من ميليشيات الحوثي وصالح بينهم قيادي بارز يدعى «القانص» خلال المواجهات التي رافقت عملية تحرير جبل النار وجرح العشرات.

من جهتها، جددت طائرات التحالف غاراتها على مواقع وآليات للميليشيات في منطقة الوازعية والفجيرة ومناطق عدة محيطة بمعسكر خالد واستهدفت الغارات أيضا منصات إطلاق صواريخ باليستية قرب المعسكر ودمرتها بالكامل، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية بينها دبابة.

إلى ذلك، قالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش والمقاومة فرضت حظر التجوال في منطقة يختل المحررة، وأبلغت المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج ابتداء من مساء اول من امس حتى موعد آخر وذلك بعد العثور على مئات الألغام التي زرعها المتمردون في الطرقات بشكل عشوائي قبل فرارهم وتعمل فرق خاصة ومتخصصة في الجيش الوطني حاليا على نزعها وتأمين المنطقة.

في سياق متصل، قال مصدر عسكري ان عشر مدرعات وكاسحات ألغام وصلت اول من امس إلى مدينة المخا الساحلية استعدادا لاقتحام معسكر خالد بن الوليد وتحريره من الميليشيات.

وفي جبهات الحدود بين اليمن والسعودية تواصلت المعارك العنيفة بين قوات التحالف والميليشيات على حدود نجران لليوم الثالث على التوالي، وذلك بالتزامن مع تصدي القوات السعودية لمحاولات تسلل جديدة على حدود جازان.

وقالت مصادر ميدانية لـ «الأنباء» إن القوات السعودية المشتركة أحبطت محاولات هجومية استهدفت منطقة سقام ومركز حدودي قرب وادي نجران، مؤكدة مقتل العشرات من مسلحي الحوثي وصالح في المواجهات التي تواصلت بشكل عنيف منذ مساء الاربعاء الماضي وحتى فجر امس الخميس قرب نجران.

وأكدت مصادر عسكرية لـ «الأنباء» مقتل 9 قناصة تابعين للميليشيات برصاص القوات السعودية قبالة منطقة الخوبة.

واستهدفت مقاتلات التحالف تحركات للميليشيات ومخابئ شمال مديرية كتاف وكذلك في مديريتي الظاهر وشدا بمحافظة صعدة، واستمرت غارات الطيران حتى صباح امس.

في سياق متصل، جددت طائرات التحالف غاراتها على معسكرات ومواقع للميليشيات في العاصمة صنعاء، وكثفت الطائرات غاراتها على كلية الطيران للمرة الثانية خلال أسبوع واستهدفت مخازن أسلحة في مستودعات الكلية.

وواصل طيران التحالف غاراته أيضا على مواقع وتعزيزات في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب.