قال محامي زعيمة اليمين المتطرف في فرسنا مارين لوبن إنها رفضت استدعاء للاستجواب من الشرطة بشأن مزاعم أنها قدمت مدفوعات من الاتحاد الأوروبي لموظفيها بشكل غير مشروع.

وقال رودولف بوسيلو لرويترز إن لوبن وهي مرشحة للرئاسة تقود حزب الجبهة الوطنية المناهض للهجرة والاتحاد الأوروبي ستمتثل لأي استدعاء بعد الانتخابات هذا العام.

وكانت مديرة مكتب لوبن قد وضعت قيد التحقيق الرسمي يوم 22 فبراير الجاري بعد يوم من الاستجواب بشأن مزاعم عن إساءة استخدام اموال للاتحاد الأوروبي لدفع مبالغ لمساعدين برلمانيين.

وجرى استجواب حارس لوبن الشخصي لكن أفرج عنه في وقت لاحق دون وضعه قيد التحقيق.

وتنفي لوبان (48 عاما) ارتكاب أي مخالفة وتقول إنها ضحية «حيل سياسية قذرة».

من جهة اخرى، أعلن مرشح حزب البيئة يانيك جادو انسحابه من سباق الرئاسية الفرنسية ومساندته لمرشح اليسار بنوا هامون وذلك قبل شهرين من إجراء الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

و قال جادو إن هدفه هو العمل ان يكون الرئيس القادم من أنصار البيئة، موضحا ان فوز هامون بالانتخابات التمهيدية لليسار غير المشهد السياسي».