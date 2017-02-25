بحث وزير الحج والعمرة السعودي د.محمد صالح بن طاهر بنتن مع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني د.حميد محمدي ترتيبات شؤون الحجاج الإيرانيين لموسم حج هذا العام.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» في بيان أن المباحثات عقدت في جدة امس الأول ضمن اللقاءات التي تعقدها وزارة الحج والعمرة مع جميع وفود شؤون الحج في الدول الإسلامية لبحث الترتيبات الخاصة باستقبال الحجاج وإسكانهم وتنقلاتهم وتأمين الخدمات التي تسهم في أداء نسكهم بكل يسر واطمئنان.



وكان وزير الحج والعمرة السعودي أعلن في شهر ديسمبر الماضي توجيه المملكة الدعوة لوفد شؤون حجاج إيران للمشاركة في اللقاءات المجدولة مع رؤساء وفود مكاتب شؤون الحج بهدف ترتيب قدوم الحجاج الإيرانيين وما سيقدم لهم من خدمات.



وأكد آنذاك أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «ترحب بقدوم كل الحجاج والمعتمرين والزوار من دون النظر إلى جنسياتهم أو انتماءاتهم المذهبية مع حرصها على تطبيق الأنظمة والتعليمات الهادفة لتيسير موسم حج هذا العام على أكمل وجه».



يذكر أن حجاج إيران تغيبوا عن أداء فريضة الحج العام الماضي بعد فشل المفاوضات بين مسؤولي وزارة الحج والعمرة السعودية وبعثة منظمة الحج الإيرانية لمناقشة ترتيبات أداء الحجاج الإيرانيين لمناسكهم.



وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية وقتئذ أن بعثة منظمة الحج والزيارة الإيرانية امتنعت عن توقيع محضر إنهاء ترتيبات قدوم الحجاج الإيرانيين لأداء فريضة الحج.

سقوط طائرة أردنية في اليمن ونجاة قائدها

عواصم ـ وكالات: أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تعرض طائرة مقاتلة أردنية تابعة لقوات التحالف من نوع «أف 16» لخلل فني، أدى إلى سقوطها في قطاع نجران جنوبي المملكة العربية السعودية، ونجاة قائدها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن قيادة التحالف العربي في بيان امس «تعرض طائرة مقاتلة أردنية تابعة لقوات التحالف من نوع «أف 16» لخلل فني أدى إلى سقوطها في قطاع نجران داخل الأراضي السعودية بعد ظهر امس».

واضاف «وقد نجا قائد الطائرة وهو بصحة جيدة».