جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومه العنيف على وسائل الإعلام التي تتناوله بالانتقاد، خصوصا الـ CNN التي قال عنها في خطابه أمس أمام اتحاد المحافظين إنها مجرد شبكة دعاية لأفكار منافسته السابقة في الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون.



وأضاف: «ذكرت أني ضد «الصحافة المزيفة» فعنونوا أني «ضد الصحافة» وحذفوا كلمة مزيفة.. وهذا ما يفعلونه دائما..»! وعبّر عن استيائه مما آلت إليه سياسات بلاده في الشرق الأوسط قائلا: صرفنا على المنطقة 6 تريليونات دولار ووضعها أسوأ.. مضيفا بسخرية: لو قضى رؤساؤنا خلال الـ 15 سنة الماضية على الشاطئ لكان الوضع هناك أفضل! كما كرر الرئيس الأميركي تصريحاته بشأن حماية أميركا وضرورة بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، كما شدد على أهمية إبقاء ما أسماه بـ «الإرهاب الإسلامي الريدكالي» خارج حدودنا.

وكان ترامب قد اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي بالعجز عن وقف تسريب معلومات تتعلق بالأمن القومي من داخل الجهاز إلى الصحافة.. وقال في تغريدة على تويتر «الإف بي آي عاجز تماما عن وقف مرتكبي التسريبات حول الأمن القومي المندسين في حكومتنا منذ وقت طويل».

وأضاف «لا يمكنهم حتى العثور على مسربي المعلومات داخل الإف بي آي نفسه. إن معلومات سرية تسلم إلى الإعلام، ما يمكن أن يكون له تأثير مدمر على الولايات المتحدة. اعثروا عليهم الآن».

بناء الجدار مع المكسيك سيبدأ قريباً

ترامب: قرار جديد خلال أيام لمنع «الإرهابيين الإسلاميين» من دخول أميركا

تخوّف روسي من إطلاق سباق جديد للتسلح النووي



تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإصدار قرار جديد خلال أيام لمنع من وصفهم بـ «الإرهابيين الإسلاميين» من دخول الولايات المتحدة.



وخلال كلمته في مؤتمر المحافظين الاميركيين للعمل السياسي، قال ترامب «دعوني أقول ذلك بشكل واضح، سنمنع الإرهابيين الإسلاميين عن بلادنا، لن نتراجع عن هذا الأمر، وخلال أيام سوف نتخذ قرارا جديدا لحماية شعبنا وجعل أميركا آمنة، وستعلمون هذا القرار قريبا».



وشدد من جديد على أن الولايات المتحدة ستقتلع تنظيم داعش من جذوره، مؤكدا أن أولويته تتمثل في أمن الشعب الأميركي.

وقال ان عملية بناء الجدار مع المكسيك ستبدأ في القريب العاجل وقبل الموعد الذي كان مقررا لها.



إلى ذلك، نقل ترامب عن «صديق» من عشاق العاصمة الفرنسية، أن الأخير توقف عن «زيارة باريس التي لم تعد باريس» بحسب قوله، وذلك لتبرير سياسته في مجال الهجرة التي تشهد معارضة شديدة.



وتابع مدافعا مرة أخرى عما سبق أن قاله بشأن السويد رابطا بين تنامي العنف هناك وتزايد عدد المهاجرين «انظروا إلى ما يحدث في أوروبا!» قبل أن يضيف «أنا أعشق السويد إلا أن الناس هناك يعرفون إنني على حق».



إلى ذلك، قال ساسة روس مقربون للكرملين إن ترامب يسعى لإطلاق سباق جديد للتسلح بين واشنطن وموسكو على غرار ما حدث أثناء الحرب الباردة لجعل الترسانة النووية الأميركية «الأكثر تفوقا» في العالم.



وقال ترامب إن قدرة الولايات المتحدة على إنتاج أسلحة نووية تراجعت وهو وضع قال إنه سيغيره، وأضاف أن معاهدة تقيد الترسانتين النوويتين الروسية والاميركية كانت اتفاقا سيئا لواشنطن.

ترامب لشعبه: سنواجه معاً وسائل الإعلام الأميركية الكاذبة



قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن وسائل الإعلام الأميركية لم تكن تتوقع فوزه برئاسة أميركا ولم يدركوا أنه سينتزع هذا الفوز، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام استخفت بقوة الشعب الأميركي، وكانت تروج أخبارا زائفة عنه.



وأضاف في كلمته امس بمؤتمر صحافي في ولاية ميرلاند، ان هناك العديد من القنوات الأميركية تبث اخبارا زائفة، مؤكدا أنه ليس ضد الصحافة ووسائل الإعلام وأنه يعشق القصص الخبرية إن كانت وجيهة، ولا يعارض إلا الأخبار الزائفة وغير الحقيقية، معربا عن رفضه الكامل لما يتم في وسائل الإعلام الأميركية من فبركة أخبار زائفة واستخدام المصادر بطريقة غير أمينة.



وأكد أنه سيواجه مع الشعب الأميركي وسائل الإعلام التي تبث أخبارا كاذبة، قائلا: «سنواجه معا وسائل الإعلام».

بعد القضاء والاستخبارات: ترامب يهاجم «FBI» لعدم وقفه التسريبات الصحافية



واشنطن - أ.ف.پ: بدأ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، امس معركة تغريدات وتصريحات جديدة ضد مؤسسات الدولة، فبعد أن هاجم القضاء والاستخبارات المركزية (CIA) شن امس هجوما على مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).



واتهم ترامب مكتب التحقيقات الفيدرالي بالعجز عن وقف تسريب معلومات تتعلق بالأمن القومي من داخل الجهاز إلى الصحافة.. وقال في تغريدة على تويتر «الإف بي آي عاجز تماما عن وقف مرتكبي التسريبات حول الأمن القومي المندسين في حكومتنا منذ وقت طويل».

وأضاف «لا يمكنهم حتى العثور على مسربي المعلومات داخل الإف بي آي نفسه.

إن معلومات سرية تسلم إلى الإعلام، ما يمكن أن يكون له تأثير مدمر على الولايات المتحدة. اعثروا عليهم الآن».