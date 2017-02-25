دخلت القوات العراقية تدعمها طائرات حربية امس أول أحياء الجانب الغربي من مدينة الموصل، محرزة تقدما سريعا في معركة استعادة هذه المنطقة من المدينة الثانية في العراق.

وعلى الرغم من الهزائم التي مني بها التنظيم وخسارة معظم الارضي التي استولى عليها، الا انه لايزال يشن هجمات ضد قوات الامن العراقية من مراكز له خاصة في مناطق صحراوية غرب العراق.

وتعتبر الموصل المدينة الثانية في العراق آخر ابرز معاقل تنظيم داعش وتحاول القوات الموالية للحكومة استعادتها بالكامل من خلال عملية عسكرية واسعة بدأتها في 17 اكتوبر الماضي مدعومة بطيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

الى ذلك، اعلنت القوات العراقية مقتل قيادي بارز بداعش بالاضافة الى استسلام عدد كبير من مسلحي التنظيم في الجانب الايمن من مدينة الموصل.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان ان «قوات فرقة مغاوير النخبة قتلت الارهابي عبدالرحمن عطية المكنى بابي موفق العسكري احد القيادات الميدانية لداعش في حي الطيران بالجانب الايمن من الموصل».

وفي سياق متصل أعلنت قوات الرد السريع في بيان ان «3 تشكيلات من مسلحي داعش سلمت نفسها للقوات جنوب الموصل بكامل عدتهم وعتادهم».

يأتي هذا في وقت سيطرت فيه قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي على معسكر الغزلاني جنوب غربي الموصل بالكامل من التنظيم.

هذا وقد بدأت الشرطة الاتحادية العراقية ووحدة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية امس في تطهير مطار الموصل من القنابل والفخاخ التي خلفها التنظيم الذي انسحب من مواقعه هناك أمس.

واستعادت القوات السيطرة على مطار الموصل الخميس الماضي وهو مكسب مهم بالمعركة الرامية لإنهاء سيطرة التنظيم على أراض بالعراق.

وتخطط القوات الحكومية لإصلاح المطار واستخدامه قاعدة لطرد المتشددين من أحياء غرب الموصل حيث يعتقد أن نحو 750 ألف شخص لا يزالون محاصرين هناك.