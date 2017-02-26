منع حضور موجز البيت الأبيض الصحافي يشعل «غضب» الإعلام الأميركي

تنوعت الوسائل التي لجأ إليها النشطاء للتعبير عن استيائهم من وصول دونالد ترامب إلى رئاسة البيت الأبيض، فتارة يتظاهرون بالآلاف بجميع أنحاء الولايات المتحدة، وتارة أخرى يتوجهون للسحر والشعوذة لـ«تقييد» الرئيس الأميركي.

ودعت مجموعات من حول العالم، تدعي أنها تمارس السحر، على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى إلقاء تعويذة ـ أمس الأول - لإيقاف ترامب من إلحاق الضرر، وربما طرده من منصبه، بحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية.

ومع دخول منتصف ليل امس الأول، لم يكن سوى حفنة من الأشخاص تجمعوا خارج بيت الرئيس في مانهاتن، بينما القى السحرة التعويذة مع بزوغ الهلال في سماء نيويورك.

وتعتبر جلسة امس الأول الجمعة هي الأولى في سلسلة أعلنت عنها مجموعات السحرة، وسيتم تكرارها أيام 26 مارس، و24 أبريل، و23 مايو.

وتقول الصحيفة إنه على الرغم من أن الإقبال في نيويورك أمس الأول لم يكن كبيرا إلا أن عاصفة من صور السحرة من حول العالم تمت مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاغ #bindtrump (أو ما يعنى تقييد ترامب) و#feb24.

وشاركت المغنية الأميركية «لانا ديل رى» الدعوة لقراءة التعويذة في تغريدة لها على تويتر قائلة إن المكونات اللازمة للتحضير للجلسة متوافرة على الإنترنت.

وانتشرت الإرشادات حول كيفية التحضير لجلسة قراءة التعويذة، كما ردت مجموعة تسمى «تقييد ترامب» على أسئلة المشاركين. وأضافت الصحيفة البريطانية ان من بين الأشياء المطلوبة كانت صورة لترامب، وشمعة برتقالية اللون، وورقة التاروت على شكل برج، وأطباق مملوءة بالماء والملح.

وأوردت «ديلي ميل» بعض العبارات التي تلاها السحرة: «أدعوك/لتقييد/ دونالد ترامب/حتى يفشل تماما/ وحتى لا يحدث ضرر/ لأي نفس بشرية».

ومن الجانب الآخر، دعا مؤيدو ترامب للصلاة يوم الجمعة لحماية الرئيس الأميركي، بحسب موقع Middle East Eye.

إلى ذلك، أثار منع البيت الأبيض عددا من مؤسسات الإعلام البارزة منها شبكة «سي إن إن» وصحيفة نيويورك تايمز، وهيئة الإذاعة البريطانية، ومؤسسات أخرى من تغطية موجزه الصحافي امس الاول، موجة استياء وغضب عارمة لدى الأوساط الإعلامية في الولايات المتحدة.

وفي بيان صادر عنها، أعربت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، رفضها لخطوة البيت الأبيض التي اعتبرتها بمنزلة انتقام للإدارة الأميركية الجديدة من الإعلام بسبب نشره حقائق مزعجة لها. مؤكدة أنها ستواصل نشر أخبارها دون الاكتراث للإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب.

من جهته، قال رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «نيويورك تايمز»، «دين باكيه»، في بيان، إن «البيت الأبيض لم يشهد منذ فترة طويلة مثل هذا المنع لتغطية تصريحات حكومات متعددة من أحزاب مختلفة».

وأعرب باكيه عن إدانته الشديدة لمنع البيت الأبيض حضور صحيفته ومؤسسات إعلامية أخرى للموجز الصحافي.

أما صحيفة «وول ستريت جورنال»، فانتقدت في بيان، قرار البيت الأبيض رغم سماحه لها بحضور الموجز الصحافي.

وقالت: «لو علمنا بالأمر في وقته لما شاركنا في الاجتماع».

بدورها، أشار بيان صادر عن وكالة «أسوشيتد برس» إلى ضرورة وجود إمكانية لتواصل الشعب الأميركي مع الرئيس.

ووصف رئيس تحرير موقع «بزفييد» الإخباري، «بان سميث»، قرار المنع بأنه «وسيلة عقاب»، مضيفا أن «مثل هذه الخطوات لن تمنعهم عن نقل تصرفات الإدارة الجديدة بشكل عادل».

من جانبه، أعرب رئيس اتحاد مراسلي البيت الأبيض في بيان نشره على «تويتر»، عن احتجاج نقابته «بشدة» على «كيفية إدارة البيت الأبيض لهذا الموجز».

وفي وقت سابق امس الأول، ذكرت شبكة «سي إن إن» الأميركية، أن مكتب التحقيق الفيدرالي (أف بي آي) رفض طلبا قدمه البيت الأبيض لوقف تداول أخبار عن تواصل شخصيات مقربة للرئيس ترامب مع عناصر روسية.

وأضافت أن مسؤولين في البيت الأبيض طلبوا من «إف بي آي» الإدلاء بتصريحات صحافية تقول إن «هذه الأخبار ليست صحيحة»، لكن الطلب قوبل بالرفض.

وأثار تقرير الشبكة انزعاج المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، الذي قال إن «هذا التقرير لا يعكس الحقيقة إطلاقا».

ولم يتضح بعد ما إذا كان التقرير وراء قرار منع الصحافيين من حضور الموجز الصحافي في البيت الأبيض.

وواصل ترامب، امس الأول، هجومه على وسائل الإعلام، مؤكدا أنه يعتبر بعضها «عدوا.. ليس لديهم أية مصادر، فهم يقومون باختلاقها. إنهم أناس غير نزيهين».