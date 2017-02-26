أيدت محكمة الاستئناف العليا في البحرين حكما بالسجن المؤبد على مدانين اثنين في قضية تفجير إرهابي وقع في منطقة سترة جنوبي المنامة في 22 مارس 2014.
وأدين الاثنان مع أربعة آخرين بتنفيذ التفجير الذي أدى إلى إصابة ضابط شرطة، حيث حكم على الاثنين بالسجن المؤبد وعلى الأربعة الآخرين بالسجن 10 سنوات.
وأسندت النيابة العامة للمدانين تهمة الشروع في القتل وحيازة مواد متفجرة. من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية البحرينية إن تفجيرا إرهابيا وقع مساء امس الاول بمنطقة الشاخورة جنوب غربي المنامة. وأضافت الوزارة ان التفجير أسفر عن أضرار مادية بدورية عسكرية وسيارتين مدنيتين دون وقوع إصابات بشرية.