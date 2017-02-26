عدن ـ إياد أحمد

تمكنت المقاومة الشعبية من تحرير جبل إستراتيجي في محافظة البيضاء وسط اليمن، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح، تكبدت خلالها الاخيرة أكثر من 30 قتيلا، كما سيطرت المقاومة على منطقة وجبل «حمة لقاح» بالكامل ودمرت تعزيزات للميليشيات كانت قادمة لتمويل المتمردين في جبل جميدة.

من جهة اخرى، أحرزت قوات الشرعية مدعومة بغطاء جوى مكثف من طائرات التحالف العربي تقدما جديدا لأكثر من عشرة كيلومترات شرق مدينة المخا في مدينة تعز وسيطرت على مواقع دفاعية تابعة لمعسكر خالد بن الوليد الإستراتيجي أحد أكبر معسكرات الجيش التي يسيطر عليها المتمردون.



وقالت مصادر عسكرية «إن الميليشيات تكبدت أثناء المعارك التي رافقت تقدم الشرعية باتجاه معسكر خالد في الساعات الـ24 ساعة الماضية أكثر من 15 قتيلا و12 أسيرا وعشرات الجرحى».

وفي محافظة مأرب، استهدفت ميليشيات الحوثي وصالح سوقا شعبيا بصواريخ كاتيوشا سقط أحدها على أحد المطاعم الشعبية وسط مدينة مأرب وأدى إلى تدميره ومقتل أربعة وإصابة 11 آخرين من العمال والمواطنين بعضهم حالته خطيرة.

في غضون ذلك، كشف قائد الحزام الأمني بمديرية زنجبار في محافظة أبين المقدم محمد العوبان إحباط قوات الأمن مخططا لتنظيم القاعدة للسيطرة على مقر قيادة الحزام الأمني بالمدينة بعد التفجير الانتحاري الذي استهدف معسكر النجدة امس الاول.