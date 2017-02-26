قال رئيس الوزراء التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم، إن التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي، سوف تفتح الطريق أمام الشباب لممارسة السياسة وتضع حدا للإرهاب، كما أنها ستقوي الاقتصاد، وتوفر الاستقرار، وتزيد من حجم الاستثمارات والإنتاج.

وأضاف يلدريم، في كلمة ألقاها امس في انقرة خلال اجتماع التعريف بحملة الحزب الدعائية الخاصة بالاستفتاء الشعبي على النظام الرئاسي، أن «التعديل سيفتح الطريق أمام 7.5 ملايين شاب لدخول الحياة السياسية، لاسيما أن أولئك الشباب أثبتوا ليلة 15 يوليو الماضي تفاعلهم مع التطورات السياسية التي تشهدها البلاد، وتصدوا للمحاولة الانقلابية بصدور عارية».

واعتبر أن «هذا التعديل فرصة تاريخية لبلدنا، ينهي من خلالها فترة الوصاية والمحاولات الانقلابية».