اندلعت اشتباكات امس بين القوات الاذربيجانية والانفصاليين الأرمن على حدود اقليم ناغورني قره باخ، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى في صفوف الاذربيجانيين، كما أعلنت باكو وسلطات الاقليم وسط تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك.

وقالت وزارة الدفاع في باكو «حاولت القوات الأرمنية التسلل إلى الأراضي الاذربيجانية على طول حدود قره باخ» فجر امس، مشيرة الى «خسارة عدد من الجنود».

بدورها، اتهمت وزارة الدفاع الارمينية باكو بشن هجوم ضد مواقع القوات في الإقليم، مؤكدة أيضا مقتل عدد من الجنود الأذربيجانيين.

وتسكن إقليم ناغورني قره باخ الانفصالي غالبية عظمى من الأرمن لكنه جزء من اذربيجان رسميا.

وقد أوقعت حرب بين القوات الأذربيجانية والانفصاليين المدعومين من أرمينيا نحو 30 ألف قتيل مطلع التسعينيات قبل توقيع وقف لإطلاق النار عام 1994، ومنذ ذلك الحين لم تسفر محاولات عدة للتفاوض عن نتيجة مع تمسك كل طرف بمواقفه، وتجري اشتباكات من وقت إلى آخر.