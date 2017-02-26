يبدأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جولة آسيوية، اليوم، ستعزز علاقات المملكة، مع الاقتصادات الأسرع نموا في العالم، والمرشحة لاستثمار فرص مشتركة في قطاع الطاقة.

ومن المقرر أن تشمل جولة الملك سلمان خمس دول، هي: الصين واليابان وماليزيا والمالديف وإندونيسيا، وتستهدف تنويع شراكات المملكة الإستراتيجية، وتقوية علاقاتها الثنائية مع دول الشرق الآسيوي.

ويتوقع مراقبون أن يكون لهذه الجولة دور محوري مؤثر في مسار علاقات المملكة بالدول الخمس في المجالات المختلفة، لافتين إلى أهميتها الاقتصادية والسياسية، إذ تشكل «رؤية السعودية 2030» فرصا لزيادة حركة التجارة والاستثمار بين المملكة والدول الخمس.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبد الرزاق إن الزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين إلى ماليزيا تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين والتي توثقت على أساس من الثقة والاحترام المتبادل.

ونقلت وكالة أنباء «برناما» الماليزية امس عن نجيب قوله «إن هذه العلاقة ستكون مثالا للعالم الإسلامي والدول الأخرى في العالم»، مضيفا «نحن فخورون بهذه العلاقة لأن ماليزيا والسعودية تتعاونان بشكل وثيق في الحفاظ على الوئام وتوفير القيادة للأمة الإسلامية».

وأعرب رئيس الوزراء الماليزي عن سعادة بلاده باختيار الملك سلمان لها لتكون الجهة الأولى له في زياراته لمنطقة جنوب شرق آسيا خاصة منذ اعتلائه العرش، مشيرا الى ان التعاون الوثيق بين ماليزيا والسعودية في محاربة الإرهاب مبني على الإيمان القوي في التسامح والاعتدال والأمن الشمولي للإسلام.

وتبدأ الجولة الآسيوية لخادم الحرمين من ماليزيا، حيث سيمكث 3 أيام، يشهد خلالها تفعيل وتوقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم وتعاون.

ومن كوالالمبور يزور الملك سلمان إندونيسيا، حيث تستغرق الزيارة، التي وصفها أمين مجلس الوزراء الإندونيسي برامونو أنونج بأنها «تاريخية»، 12 يوما.

ومن جاكرتا ينتقل خادم الحرمين إلى الصين التي يمكث فيها 4 أيام، ثم إلى اليابان حيث يقضي 3 أيام، في ثاني زيارة يقوم بها ملك سعودي لليابان.

ويختتم الملك سلمان جولته الآسيوية بزيارة جزر المالديف التي يغادرها إلى الأردن في 27 مارس القادم في زيارة رسمية لحضور القمة العربية، والعودة بعد اختتامها إلى أرض المملكة.