منعت السلطات الأميركية الشاب السوري خالد خطيب، مصور الفيلم الوثائقي «الخوذ البيضاء»، من السفر إلى الولايات المتحدة لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار في لوس انجيليس، وفقا لما ذكرته صحيفة «هوليوود ريبورتر».

ورشح فيلم «الخوذ البيضاء»، الذي يتناول الحياة اليومية لعناصر الدفاع المدني المتطوعة في أعمال الإغاثة في الحرب الأهلية السورية، للحصول على جائزة أوسكار في فئة الأفلام الوثائقية.

وتقول السلطات الأميركية إن سبب المنع يعود إلى اكتشاف «معلومات سلبية» ضد المصور البالغ من العمر 21 عاما.

وكان من المقرر أن يصل خطيب، الحاصل على تأشيرة دخول سارية، إلى لوس انجيليس امس قادما من اسطنبول على متن رحلة للخطوط الجوية التركية.