كشف تقرير صحافي في ألمانيا أن وزارة الداخلية تعتزم حظر الهواتف الذكية داخل كبائن الاقتراع لمنع التصوير. وقالت مجلة «دير شبيجل» الألمانية استنادا إلى دوائر حكومية، إنه من المنتظر إقرار اللائحة الخاصة بهذا الإجراء قبل الانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل.

ونقلت المجلة عن الدوائر الحكومية قولها إنه ينبغي التوضيح في قانون الانتخابات بأنه غير المسموح بالتصوير الفوتوغرافي او الفيديو وذلك«للمحافظة على سرية التصويت».

وتتمثل خلفية هذا القرار، وفقا للتقرير، في حادثة وقعت في معركة الانتخابات الأميركية عندما قام إريك نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من داخل كابينة الاقتراع، بإرسال تغريدة تحمل صورة البطاقة الانتخابية ويظهر فيها تصويته لأبيه.