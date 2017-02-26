طلب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند امس من نظيره الاميركي دونالد ترامب ألا يبدي عدم الثقة تجاه فرنسا، وهي دولة صديقة، بعد ان اعتبر ترامب ان «باريس لم تعد باريس».



وقال هولاند خلال افتتاح المعرض السنوي للزراعة في باريس «ليس من المناسب أبدا ازدراء دولة صديقة» وتابع «هذا ما لن افعله إزاء دولة صديقة واطلب من الرئيس الأميركي عدم القيام بذلك تجاه فرنسا». وكان الرئيس الأميركي نقل امس الأول عن «صديق» من عشاق العاصمة الفرنسية، قوله ان «باريس لم تعد باريس».



وقال «لدي صديق هو شخص مهم جدا جدا. انه يعشق مدينة النور وطوال سنوات وفي كل صيف كان يزور باريس مع زوجته وعائلته».



وتابع ترامب «غاب عني لفترة طويلة، وعندما التقيته قلت له جيم كيف حال باريس؟ فرد علي «لم اعد ازورها. باريس لم تعد باريس».