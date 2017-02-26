في تجمع حاشد لأنصاره في ولاية فلوريدا الاسبوع الماضي، تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خفض في نفقات تطوير طائرة الرئاسة الأميركية Air Force One قدره مليار دولار، ومن يومها والأسئلة تنهال على القوات الجوية الأميركية لاستيضاح التفاصيل، وتبين في النهاية أن الأخيرة لا تعلم عن هذا الأمر شيئا، وقررت إحالة كل الأسئلة إلى البيت الأبيض.



وأعلنت القوات الجوية الأميركية أنها ليست على علم بالخطة التي أعلنها ترامب عن توفير مليار دولار في خطة تطوير طائرة الرئاسة الأميركية.

وأفادت تقارير من بلومبرغ بأن المتحدث باسم طائرة الرئاسة الأميركية الكولونيل بات رايدر أوضح أنه لا يملك إجابة عن الأسئلة التي انهالت عليه حول ما أعلنه ترامب الأسبوع الماضي.

وقال رايدر: «لم يخبرني أحد أننا على علم بتلك المعلومات. أحيلكم إلى البيت الأبيض»، بحسب موقع fortune.com.

وقال ترامب في ذلك الحشد حول صفقة تطوير طائرة الرئاسة الأميركية: «لقد خفضنا السعر أكثر من مليار دولار».

وكان الرئيس الأميركي يشير ضمنا إلى برنامج شراء طائرتين نفاثتين من طراز بوينغ لاستخدامهما في تطوير طائرة الرئاسة الأميركية التي تعمل كمكتب متنقل للرئيس الأميركي.