دافعت الصين عن نفسها ضد اتهامات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لها امس بأنها بطلة العالم في التلاعب بالعملات، مؤكدة انها ستواصل إصلاح آلية تشكيل سعر صرف عملتها «اليوان» والحفاظ على قيمتها مستقرة بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن.



وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصيني قنغ شوانغ في تصريح ادلى به ردا على ترامب على ان الصين ليست لديها نية لزيادة مكاسبها التجارية من خلال تخفيض قيمة العملة بشكل تنافسي، خاصة أنه لا توجد لديها أسباب جوهرية تدفعها للسعي للخفض المستمر لقيمة اليوان، معربا عن أمله في ان تنظر واشنطن الى مسألة سعر صرف العملة الصينية بطريقة موضوعية وعقلانية وتسهم في بناء الثقة المتبادلة والتعاون المشترك.

وقال المتحدث تعليقا على موقف وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الذي يبدو أكثر ليونة من موقف ترامب فيما يتعلق بقضية العملة الصينية وأيضا على تصريحاته الايجابية التي قال فيها إنه يتطلع إلى أول لقاء له مع نظرائه من القيادات الاقتصادية الصينية في اجتماع وزراء مالية مجموعة الـ 20، قال ان منوتشين قام بالفعل بعد توليه منصبه، بإجراء محادثات هاتفية مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني وانغ يانغ، ووزير المالية شياو جي، ومحافظ البنك المركزي الصيني تشو شياو تشوان، والوزير ليو هيه بمكتب المجموعة القيادية المركزية للشؤون المالية والاقتصادية وتبادل معهم وجهات النظر حول التعاون الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة، حيث جرت المحادثات بشكل بناء وودى.