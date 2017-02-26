أجرى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد امس أول تعديل وزاري على حكومته التي باشرت عملها في اغسطس 2016، استبدل بموجبه وزيرين اثنين ووزير دولة.



وقالت الحكومة في بيان ان الشاهد «قرر إجراء تعديل وزاري تم بمقتضاه تعيين أحمد عظوم وزيرا للشؤون الدينية، وخليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة، وعبد اللطيف حمام وزير دولة للتجارة».



وسيخلف أحمد عظوم في وزارة الشؤون الدينية عبدالجليل بن سالم الذي أقالته الحكومة في 4 نوفمبر 2016 بسبب «عدم احترامه لضوابط العمل الحكومي وتصريحاته التي مست بمبادئ وثوابت الديبلوماسية التونسية».



ووزير الشؤون الدينية الجديد أحمد عظوم قاض سبق ان تولى مسؤوليات حكومية أهمها وزارة أملاك الدولة.



ويخلف خليل الغرياني في وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي القيادي السابق في الاتحاد العام التونسي للشغل.



والغرياني رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في «الاتحاد التونسي للصناعة والتجارية والصناعات التقليدية» وهي منظمة أرباب العمل الرئيسية في تونس.



أما عبد اللطيف حمام فسيخلف في كتابة الدولة للتجارة فيصل الحفيان. وكان حمام مديرا عاما لـ«الديوان الوطني التونسي للسياحة».

وأعلنت الحكومة في بيان ثان أن يوسف الشاهد عين فيصل الحفيان «مستشارا لدى رئيس الحكومة».



وليس لأحمد عظوم وعبداللطيف حمام انتماءات سياسية معلنة، في حين ينتمي فيصل الحفيان الى حزب نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي.