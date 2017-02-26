ذكر مسؤولو أمن محليون أنه تم إنقاذ 42 مدنيا على الاقل، كانوا أسرى لدى تنظيم داعش، بإقليم ننجارهار شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الافغانية للانباء اليوم الاحد.

وأضاف مسؤولو الامن أنه كان قد تم خطف المدنيين، بالقرب من منطقة باشر أجام بالاقليم، قبل حوالي أربعة أشهر.وتابع المسؤولون أنه تم إنقاذ المدنيين، بسبب جهود الحكومة المحلية ومسؤولي الامن.وأدان قائد الامن الاقليمي، الجنرال سيد أجا جول روحاني، احتجاز أنصار الجماعة الارهابية للمدنيين كرهائن.



وأضاف أن القوات الافغانية قادرة بشكل كامل على مواجهة أنصار داعش متعهدا بأن يتحول إقليم ننجارهار إلى مقبرة لهم.