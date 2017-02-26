ليلى الشافعي

صرح وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ووزير الدولة لشئون البلديةمحمد ناصر الجبري بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه يشمل برعايته ملتقى الوقف الجعفري السادس «الوقف الاقتصادي حياة ونماء»، والذي تنظمه الأمانة العامة للأوقاف ممثلة في إدارة الوقف الجعفري في الفترة من الخامس إلى السادس من شهر مارس المقبل بمشاركة عربية وإقليمية واسعة.

وأكد الجبري أن الملتقى يكتسب أهمية شرفية كبيرة من خلال هذه الرعاية السامية، ومن خلال اسهاماته العلمية التي تسهم في الرقي بالعمل الوقفي، لا سيما تناوله كل سنتين موضوعات جديدة حيويةومهمة هادفة إلى خلق رؤية واضحة لجعل الوقف ترجمة حقيقية لحركة التنمية المجتمعية بكافة أنواعها.

وأثنى الجبري على جهود الأمانة العامة للأوقاف عموما وإدارة الوقف الجعفري خاصة لجهودهم الكبيرة في اتجاهين على حد سواء العملي على أرض الواقع والنظري العلمي الذي يربط الحاضر بالمستقبل ويتلمس تحقيق الأهداف المرجوة وفق رؤية حقيقة تسهم في النهاية في خدمة المجتمع وأفراده.

ورحب الجبري بمشاركة العلماء والمختصين والباحثين من داخل الكويت وخارجها، في هذا الملتقى، مؤكداً أن إدارة الوقف الجعفري بالأمانة والتي ترعى الاوقاف الجعفرية وتقوم بصرف ريع الوقف على الانشطة والمشروعات المختلفة وتساهم في تنمية المجتمع، تحظى بدعم ومساندة حضرة صاحب السمو الأمير الذي كان له الفضل بعد الله تعالى في نشأتها وازدهارها في أحضان الامانة العامة للأوقاف.

وفي الختام تقدم الجبري بالشكر لصاحب السمو الأمير على رعايته السامية للملتقى، كما توجه بالشكر إلى كافةالجهات الرسمية والأهلية داخل الكويت وخارجها، التي شاركت مع الأمانة العامة للأوقاف وإدارة الوقف الجعفري بشكل فعال ليحققهذا الملتقى أهدافه المرجوة ، مرحباً بضيوف دولة الكويت الكرام الذين سيشاركون في فعاليات الملتقى ، متمنيا لهم طيب الاقامة في وطنهم الثاني الكويت، ومتمنيا للجميع التوفيق والسداد في ملتقاهم المبارك ان شاء الله.