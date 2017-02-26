في ما يأتي، أبرز المرشحين للفوز بجوائز الاوسكار خلال الدورة التاسعة والثمانين من هذه المكافآت السينمائية الاميركية العريقة التي توزع الاحد في هوليوود:
- أفضل فيلم -"أرايفل"
"فنسز"
"هاكسوو ريدج"
"هيل أور هاي ووتر"
"هيدن فيغرز"
"لالا لاند"
"لايين"
"مانشستر باي ذي سي"
"مونلايت"
- أفضل مخرج -دوني فيلنوف ("أرايفل")
ميل غيبسون ("هاكسوو ريدج")
داميين شازيل ("لالا لاند")
كينيث لونرغان ("مانشستر باي ذي سي")
باري جنكينز ("مونلايت")
- أفضل ممثل -كايسي أفليك في "مانشستر باي ذي سي"
أندرو غارفيلد في "هاكسوو ريدج"
راين غوسلينغ في "لالا لاند"
فيغو مورتنسن في "كابتن فانتاستيك"
دنزل واشنطن في "فنسز"
- أفضل ممثلة -إيزابيل أوبير في "إيل"
روث نيغا في "لوفينغ"
ناتالي بورتمان في "جاكي"
إيما ستون في "لالا لاند"
ميريل ستريب في "فلورنس فوستر جنكينز"
- أفضل ممثل في دور ثانوي -ماهرشالا علي في "مونلايات"
جيف بريدجيز في "هيل أور هاي ووتر"
لوكاس هيدجيز في "مانشستر باي ذي سي"
ديف باتل في "لايين"
مايكل شانون في "نوكتورنل أنيمالز"
- أفضل ممثلة في دور ثانوي -فايولا ديفيس في "فنسز"
ناومي هاريس في "مونلايت"
نيكول كيدمان في "لايين"
أوكتافيا سبنسر في "هيدن فيغرز"
ميشال وليامز في "مانشستر باي ذي سي"
- أفضل فيلم أجنبي -"لاند أوف ماين" (الدنمارك)
"ايه مان كالد أوفا" (السويد)
"البائع" (إيران)
"تانا" (أستراليا)
"توني إيردمان" (ألمانيا)
- أفضل فيلم رسوم متحركة -"كوبو أند ذي تو سترينغز"
"موانا"
"ماي لايف آز إيه تزوكيني"
"ذي ريد تورتل"
"زوتوبيا"
- أفضل سيناريو أصلي -"هيل اور هاي ووتر" - تايلور شيريدان
"لالا لاند" - داميين شازيل
"ذي لوبستر" - يورغوس لانثيموس وايفثيميس فيليبو
"مانشستر باي ذي سي" - كينيث لونرغان
"توينتيث سنتشري ويمن" - مايك ميلز
- أفضل اغنية لفيلم-"اوديشن" (ذي فولز هو دريم) من فيلم "لالا لاند"
"كانت ستوب ذي فيلينغ" ("ترولز")
"سيتي اوف ستارز" ("لالا لاند")
"ذي أمبتي تشير" ("جيم: ذي جيمس فولي ستوري")
"هاو فار آيل غو" ("موانا")
- أفضل تصوير سينمائي -"ارايفل" - برادفورد يونغ
"لالا لاند" - لينوس ساندغرين
"لايون" - غريغ فرايزر
"مونلايت" - جيمس لاكستون
"سايلنس" - رودريغو برييتو
- أفضل مؤثرات بصرية-"ديبووتر هورايزون"
"دكتور سترينج"
"ذي جانغل بوك"
"كوبو اند ذي تو سترينغز"
"روغ وان: ايه ستار وورز ستوري"
الافلام التي نالت ثلاثة ترشيحات او اكثر:"لالا لاند" - 14
"ارايفل" - 8
"مونلايت" - 8
"هاكسوو ريدج" - 6
"لايين" - 6
"مانشستر باي ذي سي" - 6
"فنسز" - 4
"هيل أور هاي ووتر" - 4
"هيدن فيغرز" - 3
"جاكي" -