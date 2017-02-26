في ما يأتي، أبرز المرشحين للفوز بجوائز الاوسكار خلال الدورة التاسعة والثمانين من هذه المكافآت السينمائية الاميركية العريقة التي توزع الاحد في هوليوود:

- أفضل فيلم -"أرايفل"

"فنسز"

"هاكسوو ريدج"

"هيل أور هاي ووتر"

"هيدن فيغرز"

"لالا لاند"

"لايين"

"مانشستر باي ذي سي"

"مونلايت"

- أفضل مخرج -دوني فيلنوف ("أرايفل")

ميل غيبسون ("هاكسوو ريدج")

داميين شازيل ("لالا لاند")

كينيث لونرغان ("مانشستر باي ذي سي")

باري جنكينز ("مونلايت")

- أفضل ممثل -كايسي أفليك في "مانشستر باي ذي سي"

أندرو غارفيلد في "هاكسوو ريدج"

راين غوسلينغ في "لالا لاند"

فيغو مورتنسن في "كابتن فانتاستيك"

دنزل واشنطن في "فنسز"

- أفضل ممثلة -إيزابيل أوبير في "إيل"

روث نيغا في "لوفينغ"

ناتالي بورتمان في "جاكي"

إيما ستون في "لالا لاند"

ميريل ستريب في "فلورنس فوستر جنكينز"

- أفضل ممثل في دور ثانوي -ماهرشالا علي في "مونلايات"

جيف بريدجيز في "هيل أور هاي ووتر"

لوكاس هيدجيز في "مانشستر باي ذي سي"

ديف باتل في "لايين"

مايكل شانون في "نوكتورنل أنيمالز"

- أفضل ممثلة في دور ثانوي -فايولا ديفيس في "فنسز"

ناومي هاريس في "مونلايت"

نيكول كيدمان في "لايين"

أوكتافيا سبنسر في "هيدن فيغرز"

ميشال وليامز في "مانشستر باي ذي سي"

- أفضل فيلم أجنبي -"لاند أوف ماين" (الدنمارك)

"ايه مان كالد أوفا" (السويد)

"البائع" (إيران)

"تانا" (أستراليا)

"توني إيردمان" (ألمانيا)

- أفضل فيلم رسوم متحركة -"كوبو أند ذي تو سترينغز"

"موانا"

"ماي لايف آز إيه تزوكيني"

"ذي ريد تورتل"

"زوتوبيا"

- أفضل سيناريو أصلي -"هيل اور هاي ووتر" - تايلور شيريدان

"لالا لاند" - داميين شازيل

"ذي لوبستر" - يورغوس لانثيموس وايفثيميس فيليبو

"مانشستر باي ذي سي" - كينيث لونرغان

"توينتيث سنتشري ويمن" - مايك ميلز

- أفضل اغنية لفيلم-"اوديشن" (ذي فولز هو دريم) من فيلم "لالا لاند"

"كانت ستوب ذي فيلينغ" ("ترولز")

"سيتي اوف ستارز" ("لالا لاند")

"ذي أمبتي تشير" ("جيم: ذي جيمس فولي ستوري")

"هاو فار آيل غو" ("موانا")

- أفضل تصوير سينمائي -"ارايفل" - برادفورد يونغ

"لالا لاند" - لينوس ساندغرين

"لايون" - غريغ فرايزر

"مونلايت" - جيمس لاكستون

"سايلنس" - رودريغو برييتو

- أفضل مؤثرات بصرية-"ديبووتر هورايزون"

"دكتور سترينج"

"ذي جانغل بوك"

"كوبو اند ذي تو سترينغز"

"روغ وان: ايه ستار وورز ستوري"

الافلام التي نالت ثلاثة ترشيحات او اكثر:"لالا لاند" - 14

"ارايفل" - 8

"مونلايت" - 8

"هاكسوو ريدج" - 6

"لايين" - 6

"مانشستر باي ذي سي" - 6

"فنسز" - 4

"هيل أور هاي ووتر" - 4

"هيدن فيغرز" - 3

"جاكي" -