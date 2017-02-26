أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد تدمير نفق رئيسي على الشريط الحدودي بمحافظة شمال سيناء (شمال شرقي البلاد) المحاذي لحدود قطاع غزة، وفق بيان.ويعد هذا هو النفق رقم 13 الذي يعلن الجيش تدميره خلال نحو شهر (في الفترة من 17 يناير/ كانون ثانٍ وحتى 26 فبراير، وفق بياناته الرسمية، بحسب رصد مراسل الأناضول.
وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، في بيان اليوم نشره بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء تمكنت من اكتشاف وتدمير جسم نفق رئيسى بعمق 20 مترًا ومتفرع منه 3 أنفاق فرعية بنفس عمق النفق الرئيسى".