الناهض دعت إلى أهمية تخصص المؤثرين في مجالات مجددة والتروي

العثمان : ما يشاع عن تقاضي المؤثرين الكويتيين آلاف الدولارات تضخيم بالأرقام

المُلا: الموضة بالكويت وصل للعالمية والكويتيات في الصفوف الأولى



في نقاش عفوي، جمع بين أبرز المؤثرين الكويتيين الشباب، بثت قناة سكاي نيوز عربية حلقة حوارية هي الاولى من نوعها تم بثها عبر منصات القناة علىفيسبوك لايف وبيريسكوب على تويتر مباشرة من سوق شرق.



تغريدة الصباح

النقاش أبرز مجموعة من المؤثرين الكويتين في مجالات الإبداع والتكنولوجيا والتسويق الرقمي حاورتهم الإعلامية جيسي المر، مقدمة "تغريدة الصباح" المعروفة بتركيزها على إبداعات الشباب العربي.

وقال المدون الكويتي أحمد بوعركي صاحب قناة "Slorks" على يوتيوب إن قنوات اليوتيوب في المنطقة العربية تشهد نموا غير مسبوق لكن هذا لا يعني أنها تدر على أصحابها اموالا طائلة كما يشاع الان. وقد حقق بوعركي اكثر من ١٢ مليون مشاهدة لقناته التي تعنى بالتقنية وأحدث الأجهزة الالكترونية.

وأضاف الإعلامي والمدون عمر العثمان إن ما يشاع عن تقاضي المؤثرين الكويتيين آلاف الدولارات مقابل الإعلانات فيه تضخيم بالأرقام ، مشيرا الى ان السوق الكويتي بحاجة الى المحتوى الترفيهي كحاجته للمحتويات الأخرى، وقال العثمان ، "كل ما يقدم على السوشال ميديا يحسب لك أو عليك" ناصحا المؤثرين بانتاج محتوى يفتخرون به وبظهاره في المستقبل.

وفي عالم الموضة، أبرزت تغطية سكاي نيوز عربية مهارات كويتية شابة نجحت في الدخول الى السوق عبر مهاراتها لفي الإعلام الحديث.



الموضة بالكويت



وقالت المدونة الكويتية الشابة أسماء المُلا في لقاء مع الإعلامية مهرا اليعقوبي إن منصات التواصل الاجتماعي اختصرت وصولها الى الاف المتابعين بفترة زمنية قصيرة. "عالم الموضة بالكويت بالذات وصل للعالمية، وتحولنا لمؤثرين بارزين في هذا المجال وتجدين اليوم الكويتيات في الصفوف الأولى بعروض الأزياء العالمية"



كما وجه المدرب و الإستشاري في مجال الإبداع و الإدارة يوسف نعمه بعض الملاحظات العميقة للشباب المبدعين بعدم التردد في اطلاق مشاريعهم وعدم الخوف من الفشل. وأضاف نعمه إن "السعي وراء مفهوم الكمالية هو السبب الرئيسي وراء تعطيل الإنجازات" ونصح الشباب بالاستفادة من الأخطاء والتعلم المستمر وتوظيف هذا التعلم والاستفادة منه بالحياة.

تطبيق انستغرام



وركزت مستشارة التسويق هند ناهض، رئيسة نادي الاعلام الاجتماعي في الكويت على أهمية التخصص للمؤثرين في مجالات محددة والتروي قبل متابعة اي موجة جديدة تبرز في منصات التواصل الاجتماعي.

أما محمد نبيل الصفي، الطبيب الشاب والفائز بجائزة قمة التواصل الإجتماعية في دبي لعام ٢.١٦، ركز على شغفه بمجال التوعية واستخدام تطبيق انستغرام لجذب المتابعين بطريقة بسيطة تحث الشباب على الممارسات الصحيحة في نظام التغذية والصحة العامة. ويقترب الصفي من ..٦ الف متابع على انستغرام. وقال الصفي إنه فضل الابتعاد عن مجال الإعلانات لأن "مصداقيتي هي رأسمالي واهتم جدا بالمحافظة على ذلك."