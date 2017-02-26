كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تنفيذ حملات مكثفة لرفع مستوى النظافة في أماكن الاحتفالات بالأعياد الوطنية وذلك طبقا لحملة الاعلامية التي أطلقتها ادارة العلاقات العامة تحت شعار "الاحتفال سلوك".

وأشارت الإدارة إلي ان الحملات التي نفذتها إداراتي النظافة بفرع بلدية محافظة العاصمة وبفرع بلدية محافظة حولي خلال يومان من الاحتفالات والتي أسفرت عن رفع 24 طن من القمامة و 2250 كيس ومصادرة 17 لوري من المسدسات و المياه المعدنية بمشاركة 1253 عامل نظافة وضبط 110 بائع متجول ومصادرة 28 عربانة ايس كريم .

واشارت الإدارة الى ان في اليوم الاول قامت ادارة النظافة العامة بالعاصمة برفع حمولة 7 طن من القمامة وعدد 60 حاوية سعة 240 ، و20 حاوية سعة 1100 ومصادرة حمولة 7 لوري من الالعاب المائية وعدد 8 عربات أيس كريم دراجة نارية بمشاركة 293 عامل نظافة وذلك علي امتداد الجزيرة الخضراء حتي شاطئ السلام ،فيما قامت ادارة النظافة العامة بفرع بلدية محافظة حولي برفع عدد (1550) كيس قمامة وتنظيف شارع الخليج بمشاركة عدد 220 عامل نظافة وعدد 4 نساف و 3لوري و 2 تريلا.

وتابعت الادارة بأنه في اليوم الثاني قامت نظافة العاصمة برفع 17 طن من القمامة وعدد 60 حاوية سعة240، 20حاوية سعة 1100 ومصادرة عدد 10 لوري من الالعاب المائية والمياه وعدد 18 عربات ايس كريم دراجة نارية وضبط 60 بائع متجول بمشاركة عدد (340) عامل نظافة علي امتداد الجزيرة الخضراء حتي شاطئ السلام

، فيما قامت نظافة حولي برفع عدد1700 كيس قمامة بمشاركة عدد 400 عامل نظافة و 5نسافات كبيرة ، و8 لوري ،و6كناسات ، 2 جرافة.



واختتم الإدارة بانه مجرد الانتهاء من الاحتفالات سيتم تنظيف كافة مناطق الاحتفالات ، داعية الجميع بوضع القمامة في الاماكن المخصصة لها.