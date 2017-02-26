أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت 25 فبراير شباط أنه لن يحضر العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض وهو حدث رفيع المستوى يجذب المشاهير والساسة والصحفيين.
وغرد ترامب على تويتر "لن أحضر عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض هذا العام. أرجو أن تتمنوا للجميع العافية وأن تكون سهرة عظيمة."
وكانت علاقة ترامب متوترة مع الصحافة أثناء حملته الانتخابية وأيضا منذ دخوله البيت الأبيض. ويصف ترامب الصحفيين بأنهم "عدو الشعب" وفي كثير من الأحيان ينتقد المؤسسات الإعلامية والمراسلين عندما لا تروق له التغطية الصحفية.
وقالت الرابطة إنها ستقيم عشاءها في 29 أبريل / نيسان على الرغم من غياب ترامب.
ويجتذب الحدث الذي يقام في واشنطن نجوم السينما والساسة ورجال الأعمال ليستمعوا لخطاب تشوبه روح الدعابة من الرئيس.