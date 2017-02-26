ذكر مسؤولون أفغان اليوم الأحد أن اثنين من قادة طالبان قتلا واعتقل سبعة من عناصر الحركة في عمليات شنتها قوات الامن في إقليم لوجار وسط أفغانستان، طبقا لما ذكرتهوكالة "باجوك" الافغانية للانباء اليوم.
وقال سالم صالح، المتحدث باسم حاكم الاقليم إن قوات خاصة نفذت العملية في بلدة "زارجون خار" بمنطقة محمد أجا بالاقليم الليلة الماضية.
وأضاف أن اثنين من قادة طالبان سييء السمعة وهما قاري مجاهد وملا باريالي قتلا وتم اعتقال سبعة من شركائهم.
وتابع المتحدث أن قوات الامن صادرت ثماني دراجات بخارية وأسلحة وذخائر تخص المسلحين.
ولم تعلق طالبان حتى الان على هذا الهجوم الذي جرى في إحدى المناطقالمضطربة التي تسيطر عليها الحركة.