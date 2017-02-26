قرر الرئيس الإيراني حسن روحاني «المشاركة في الانتخابات الرئاسية» في 19 أيار/مايو المقبل لولاية ثانية من أربع سنوات، كما ذكرت وسائل الإعلام اليوم نقلا عن نائب الرئيس المكلف الشؤون البرلمانية حسين علي أميري.

وقال المصدر لعدد من الصحافيين في البرلمان بينهم مراسل وكالة الأنباء الرسمية إن «روحاني توصل في الأسابيع الأخيرة الى قرار مشاركته في الانتخابات الرئاسية».

ولم يعلن روحاني الذي انتخب عام 2013 بدعم من الإصلاحيين لولاية من أربع سنوات عن موقفه رسمياً.

ويجب على المرشحين لهذه الانتخابات التسجيل في موعد أقصاه 15 نيسان/ابريل، وفقا للقانون. ومن ثم ينظر مجلس صيانة الدستور ضمن فترة عشرة أيام في قبول أو رفض هذه الترشيحات.

ومن المفترض أن تبدا الحملة الانتخابية في 28 نيسان/ابريل لتنتهي في 17 ايار/مايو.