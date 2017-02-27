قرر الرئيس الإيراني حسن روحاني الترشح لولاية ثانية من اربع سنوات في الانتخابات الرئاسية المقررة في 19 مايو المقبل.

وذكرت وسائل الإعلام نقلا عن نائب روحاني المكلف الشؤون البرلمانية حسين علي اميري، ان «روحاني توصل في الاسابيع الاخيرة الى قرار مشاركته في الانتخابات الرئاسية».

ولم يعلن روحاني المعتدل دينيا الذي انتخب عام 2013 بدعم من الإصلاحيين لولاية من أربع سنوات عن موقفه رسميا، وكان حامد بقائي النائب السابق للرئيس محمود احمدي نجاد اول من اعلن ترشيحه في 18 فبراير الجاري كمرشح مستقل.

وفي سبتمبر 2016، اعلن احمدي نجاد- الرئيس بين العامين 2005 و2013 - انه لن يرشح نفسه بعد تدخل المرشد الاعلى علي خامنئي الذي اقنعه بذلك، وقد اكد خامنئي آنذاك ضرورة تجنب «الاستقطاب المسيء» للبلاد، وأكد أحمدي نجاد مؤخرا أنه لن يرشح نفسه كما انه لن يدعم احدا في الانتخابات الرئاسية.

على صعيد آخر، قال قائد القوات البحرية الإيرانية: إن طهران بدأت تدريبات بحرية في الخليج والمحيط الهندي في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات مع الولايات المتحدة بعدما وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيرا رسميا لطهران.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن الأميرال حبيب الله سياري قوله: إن المناورات البحرية الإيرانية السنوية والتي تسمى «الولاية 95» الكبرى، تجرى في مضيق هرمز وخليج عمان وباب المندب والأجزاء الشمالية من المحيط الهندي للتدريب على محاربة الإرهاب والقرصنة.

وقالت وكالة الانباء الإيرانية (ارنا): إن سفنا وغواصات وطائرات هليكوبتر تابعة للبحرية تشارك في التدريبات التي ستجرى على مساحة نحو مليوني كيلومتر مربع وسيستعرض أفراد مشاة البحرية مهاراتهم على الساحل الجنوبي الشرقي لإيران.