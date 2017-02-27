وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تركيا بأنها «جارة ذاكرتها ضعيفة وتنكر الجميل».

ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن ظريف قوله امس: «يبدو أن ذاكرة أصدقائنا ضعيفة، فهم يتهمون الجمهورية الإسلامية بالطائفية وكأنهم تناسوا موقفنا في ليلة حدوث الانقلاب العسكري الأخير وكيف أننا بقينا نتابع الأوضاع حتى الصباح رغم أنها ليست حكومة شيعية. إن ذاكرتهم ضعيفة وينكرون الجميل الذي قدمه لهم من يؤازرهم ويتعامل معهم بمودة».

وأضاف: «الكل يعلم أن سياستنا الخارجية فاعلة ومصيرية في المنطقة، في حين أن الأطراف الذين فشلت سياساتهم في هذه المنطقة يثيرون ضوضاء على أمل توجيه السياسة التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب».

وتابع: «الجميع يعلم أن الأوضاع الراهنة في منطقتنا بغاية الخطورة، وسياساتهم هي السبب في ذلك».

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال خلال زيارة للبحرين مؤخرا إن «إيران تسعى لتقسيم العراق وسورية وتتصرف من منطلقات قومية»، فيما قال وزير خارجيته جاويش أوغلو إن «الدور الإيراني في المنطقة، يزعزع الاستقرار، خاصة أن طهران تسعى لنشر التشيع في سورية والعراق».