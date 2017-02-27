وجّه الرئيس الإيراني السابق محمود احمدي نجاد رسالة مفتوحة، إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيدا بمزاياه مثل وصفه «الصادق» للنظام السياسي «الفاسد» في الولايات المتحدة.

وكتب الرئيس السابق في رسالة نشرت بالفارسية والانجليزية على موقعه على الانترنت: «لقد وصفت فخامتك بكل صدق النظام السياسي في الولايات المتحدة والآلية الانتخابية بأنها فاسدة وضد الصالح العام»، وأضاف ان «النظام الانتخابي في الولايات المتحدة استغل طوال عقود صوت الشعب لصالح اقلية معينة».

وناشد احمدي نجاد، الذي اثارت اعادة انتخابه عام 2009 احتجاجات واعمال عنف، ترامب لوضع حد لتدخل الولايات المتحدة في الشرق الاوسط و«غطرسة» اسلافه.

وبالنسبة لقرار ترامب فرض حظر مؤقت على دخول مواطني سبع دول مسلمة بينها إيران، شدد احمدي نجاد على وجود اكثر من مليون إيراني في الاراضي الأميركية «يلعبون دورا رئيسيا في تطور» هذا البلد، وكتب في الرسالة ان «الرجال العظماء في التاريخ اظهروا كل الاحترام للنساء»، في اشارة الى تعليقات ترامب بحق النساء.

والرئيس الإيراني السابق الذي لا يقوم بدور مهم في إيران، معتاد على توجيه رسائل الى قادة العالم.



فقد كتب الى باراك اوباما وجورج دبليو بوش، وكذلك انجيلا ميركل، ولدى انتخاب ترامب في نوفمبر 2016، اشار العديد من الإيرانيين الى «التشابه» بين سلوك هذا الاخير ورئيسهم السابق.

وكتب احدهم على مواقع التواصل الاجتماعي «عندما اعلن احمدي نجاد انه ينوي تصدير اسلوبه في الحكم، لم يأخذه احد على محمل الجد».