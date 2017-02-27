عدن ـ إياد أحمد



أحرزت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما جديدا ومتواصلا بمحافظة صعدة معقل جماعة الحوثي.



وأكدت مصادر عسكرية أن قوات الشرعية تمكنت من تحرير أكثر من 80% من مديرية باقم بمحافظة صعدة وسيطرت على جبل عطفين أهم معاقل الميليشيات في المحافظة بمشاركة واسعة لمقاتلات الأباتشي التابعة للتحالف العربي وكبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.



وبالتزامن، جددت مقاتلات التحالف غاراتها العنيفة والمكثفة على مواقع وآليات لميليشيات الحوثي وصالح في معسكر خالد بن الوليد غرب مدينة تعز ومواقع في محيط المعسكر.



وذكرت مصادر ميدانية لـ «الأنباء» أن الغارات دمرت مخازن أسلحة وعددا من الآليات العسكرية في معسكر خالد الإستراتيجي، حيث يواصل طيران التحالف عملية التمهيد لتقدم قوات الشرعية للسيطرة على المعسكر.



واستهدف الطيران أيضا تعزيزات للمتمردين قرب معسكر الزهاري شمال مديرية المخا.



وقالت المصادر «إن قوات الجيش الوطني غنمت كمية من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في منطقة يختل وجبل النار المطل على معسكر خالد ومواقع إستراتيجية في المخا».



وفي مدينة ذمار جنوب العاصمة صنعاء، قتل أكثر من 15 مسلحا من ميليشيات الحوثي وصالح وجرح العشرات في معارك عنيفة مستمرة منذ السبت الماضي وحتى اول من امس الأحد مع المقاومة الشعبية في مديرية عتمة.



وقالت مصادر قبلية «إن المقاومة كبدت الميليشيات خسائر كبيرة خلال عمليات نوعية وكمائن استهدفت تجمعات وتعزيزات للميليشيات في عدة مناطق بالمديرية»، مشيرة إلى أن طائرات التحالف شنت عدة غارات استهدفت مواقع للميليشيات في المديرية ودمرت تعزيزات وآليات عسكرية للمتمردين وقتلت عددا من المسلحين.



إلى ذلك، قالت مصادر ميدانية لـ «الأنباء» أن 20 مدنيا أغلبهم أطفال سقطوا بين قتيل وجريح في ساعة متأخرة من مساء اول من امس بحادث انقلاب لسيارات تابعة للميليشيات في نقيل سمارة بمحافظة إب وسط البلاد.



وأوضحت المصادر «أن الميليشيات كانت قد اختطفت الضحايا بالقوة من محافظة إب وكانت في طريقها لإرسالهم للقتال في مديرية عتمة بمحافظة ذمار المجاورة».