قالت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) في بيان صدر عنها إن مرشح الرئيس الامريكي دونالد ترامب لشغل منصب وزير البحرية، فيليب بيلدين، سحب ترشحه.

وذكر بيلدين أن السبب وراء اعتذاره عن هذا المنصب عائد إلى مخاوف متعلقة بالخصوصية وأمور مالية.

وقال بيلدين "بعد عملية مراجعة مكثفة، توصلت إلى أنني لن اكون قادرا على تلبية متطلبات مكتب الأخلاقيات الحكومية دون الاضرار ماديا بالمصالح المالية الخاصة بعائلتي، قبل ان يضيف إنه حظي "بشرف عظيم" لترشيحه.

وفي نفس البيان، قالت وزير الدفاع جيم ماتيس إنه يشعر "بخيبة أمل" لكنه يحترم قرار بيلدين.

واضاف ماتيس "في الايام المقبلة سأقدم توصية إلى الرئيس ترامب بقائد يستطيع أن يوجه فريق العمل لدينا في سلاح البحرية فيما نقوم بتنفيذ رؤية الرئيس لإعادة بناء جيشنا".

وشهدت الأسابيع الأخيرة قيام مرشحين اثنين من قبل ترامب - فنسنت فيولا المرشح لمنصب وزير الجيش وآندي بوزدر المرشح لمنصب وزير العمل - بسحب ترشيحهما .